Жительница Саранска обнаружила мертвым своего 38-летнего мужа

Жительница Ленинского района Саранска обнаружила тело супруга.

На данный момент по этому факту региональным СКР проводится проверка. По предварительным данным, 38-летний сотрудник ФСИН покончил с собой.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, нацеленные на установление абсолютно всех факторов случившегося. Согласно итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии забил мать до смерти, требуя деньги на спиртное. В ближайшее время гражданину будет предъявлено обвинение.

Источник: izvmor.ru