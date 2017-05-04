Судебные приставы Мордовии в апреле выдворили за пределы России 3 нелегалов

За апрель 2017 года приставы Мордовии выдворили за пределы республики 3 нелегалов из Узбекистана. Вся троица нарушила режим пребывания в регионе-13, за что их принудительно отправили на родину, сообщает пресс-служба УФСПП по Мордовии.

Сотрудники службы судебных приставов доставили нелегалов к пункту пересечения границы РФ в Москве и официально передали его сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

В общей сложности с начала этого года в принудительном порядке приставы выдворили за пределы страны 25 иностранцев.

Как сообщалось ранее, в мордовской ИК-14 осужденные девушки презентовали свою версию легендарного мюзикла "Мамма Мия". Основой сюжета стала реальная история солистки шведской группы АВВА. Стоит отметить, что костюмы и декорации для выступления изготовили сами заключенные.

Источник: r13.fssprus.ru