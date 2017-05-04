Жительница Саранска может сесть в тюрьму на 2 года за ложный донос на супруга

Жительница Саранска понесет наказание за ложный донос на своего мужа. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 28-летняя женщина пришла с жалобной историей о том, что супруг сломал ей руку. Все свои слова гражданка подтвердила письменным заявлением. При этом полицейские предупредили даму об ответственности за заведомо ложный донос.

Через некоторое время полицейские выяснили, что женщина оклеветала супруга. В тот день она сама упала и получила травму руки. Донос женщина написала, чтобы отомстить мужу, который спровоцировал конфликт.

Теперь обманщице грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, жительница Ленинского района Саранска обнаружила тело супруга. По предварительным данным, 38-летний сотрудник ФСИН покончил с собой.

Источник: 13.мвд.рф