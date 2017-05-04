"Рено" сбил 20-летнюю велосипедистку на "зебре" в Саранске

Жительница Саранска пострадала в результате ДТП на пешеходном переходе. Инцидент случился вечером 3 мая на улице Ульянова.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель на "Рено Меган" сбил 20-летнюю студентку, которая ехала на велосипеде по "зебре". В результате девушка с ушибами и ссадинами была доставлена в больницу. Осмотрев ее, врачи отпустили пострадавшую, рекомендовав домашнее лечение.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Чамзинке под колеса автомобиля попал молодой человек. Безработный на вазовской "девятке" ехал по пешеходной дорожке и сбил 22-летнего студента. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан.

Источник: gibdd.ru/r/13