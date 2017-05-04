Жительница Москвы привезла сыну, отбывающему срок в мордовской колонии, "умные" часы

В мордовскую ИК-17 попытались пронести запрещенный предмет. Как сообщает пресс-служба республиканского УФСИН, нарушительницей оказалась жительница Москвы, которая приехала на длительное свидание к сыну, осужденному на 7 лет.

В качестве "презента" мать привезла своему родственнику наручные часы с функциями телефона и возможностью выхода в интернет. На входе в колонию часы обнаружили и изъяли.

Составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в мордовской ИК-14 осужденные девушки презентовали свою версию легендарного мюзикла "Мамма Мия". Основой сюжета стала реальная история солистки шведской группы АВВА. Стоит отметить, что костюмы и декорации для выступления изготовили сами заключенные.

Источник: 13.fsin.su