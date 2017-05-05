ДТП в Мордовии: пенсионер на легковушке врезался в грузовую "ГАЗель"

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился в Лямбирском районе, где пенсионер на "ЗАЗ Шанс" врезался в стоявшую на обочине "ГАЗель".
Вследствие ДТП он получил множественные ушибы и ссадины. Прибывшие на место аварии врачи оказали потерпевшему нужную помощь.
На данный момент по данному прецеденту проводится проверка.
Как сообщалось ранее, жительница Саранска пострадала в результате ДТП на пешеходном переходе на ул. Ульянова.
Сообщается, что водитель на "Рено" сбил 20-летнюю студентку, которая ехала на велосипеде по "зебре". В результате девушка с ушибами и ссадинами была доставлена в больницу.
Источник: izvmor.ru