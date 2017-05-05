В Мордовии предотвращен крупный лесной пожар

В Мордовии произошел пожар.

Накануне пожарный расчет ОАО "Птицефабрика "Атемарская" предотвратил лесной пожар, который мог обернуться тяжелыми последствиями. В охрану компании поступило сообщение о возгорании в районе старого стрельбища. На месте эксперты выявили, что полыхала высохшая трава вдоль лесного массива, площадь пожара составляла приблизительно 4 000 кв.м.

Существовала реальная угроза возгорания лесного массива вблизи с селом Атемар. Пожарным расчетом пламя было потушено, а также ликвидировано еще 3 незначительных возгорания вблизи с лесом.

Как сообщалось ранее, жительница Мордовии пострадала при пожаре в своем доме.

Источник: izvmor.ru