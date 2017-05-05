На улице Косарева в Саранске перевернулся бензовоз

На улице Косарева в Саранске произошло ДТП с участием бензовоза. Машина, перевозившая топливо, по неизвестным причинам перевернулась на бок.

В пресс-службе МЧС Мордовии сообщили, что на место происшествия немедленно прибыли спасатели. Площадь бензинового пятна составила около 10 кв.м.

Угрозы возгорания не возникло. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе пенсионер на "ЗАЗ Шанс" врезался в стоявшую на обочине "ГАЗель". Вследствие ДТП он получил множественные ушибы и ссадины. Прибывшие на место аварии врачи оказали потерпевшему нужную помощь.

Источник: 13.mchs.gov.ru