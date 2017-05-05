В легкоатлетической эстафете в Саранске приняли участие более 600 человек

В Саранске 4 мая прошла легкоатлетическая эстафета, участие в которой приняли более 600 человек. Отметим, что соревнования являются традиционными и проводятся уже в 80-й раз.

Среди команд вузов победителем на этот раз стала МГУ-1, среди представителей средних специальных учебных заведений – факультет довузовской подготовки МГУ, среди школьных команд – ученики саранской школы №27, среди коллективов физической культуры – "Биохимик".

Как сообщалось ранее, в саранском музее им. Эрьзи открылась выставка "Ленинград не сдается!". Это документальная хроника мужественного сопротивления жителей легендарного города, который оказался в фашистской блокаде.

Источник: izvmor.ru