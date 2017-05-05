В Ичалковском районе сгорел дом на площади 170 кв.м.

В МЧС Мордовии рассказали о крупном пожаре, который произошел в селе Рождествено Ичалковского района. По данным пресс-службы ведомства, в указанном населенном пункте выгорел дом и надворные постройки на площади 170 кв.м.

В результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время специалисты выясняют причину ЧП и подсчитывают убытки от огня.

Ранее были обнародованы подробности смертельного пожара, который произошел в Рузаевке в ночь с 1 на 2 мая. Напомним, в результате трагедии погибли 2 человека.

Жилой дом загорелся по адресу: улица Царева, дом № 27. К моменту приезда спасателей пламенем была объята крыша и одна из квартир, в которой жил мужчина 1958 года рождения. Хозяин вел асоциальный образ жизни и нередко употреблял алкоголь.

Источник: 13.mchs.gov.ru