В Саранске в тройное ДТП попали Kia, Renault и "четырнадцатая"

В Саранске вечером 4 мая произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, на 2-м км Лямбирского шоссе столкнулись "ВАЗ-2114", Kia Sportage и Renault Logan.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. В соцсетях появились фотографии с места происшествия.

Все подробности аварии будут установлены в ходе расследования.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе пенсионер на "ЗАЗ Шанс" врезался в стоявшую на обочине "ГАЗель". Вследствие ДТП он получил множественные ушибы и ссадины. Прибывшие на место аварии врачи оказали потерпевшему нужную помощь.

Источник: izvmor.ru