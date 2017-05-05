В Луховке уничтожен жилой дом, пострадавших нет

В ночь на 5 мая под Саранском произошел крупный пожар в жилом доме. Инцидент случился в Луховке на улице Клубная, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

Поскольку и хозяева, и соседи крепко спали, никто не увидел, как начался пожар, и как распространялось пламя. Во время возгорания в доме находились 2 женщины. Они проснулись, когда здание уже было объято пламенем, и смогли выбраться сами.

Отметим, что помещения не были оборудованы извещателями. В итоге уничтожены постройки на площади в 240 кв.м.

Ранее были обнародованы подробности смертельного пожара, который произошел в Рузаевке в ночь с 1 на 2 мая. Напомним, в результате трагедии погибли 2 человека.

Жилой дом загорелся по адресу: улица Царева, дом № 27. К моменту приезда спасателей пламенем была объята крыша и одна из квартир, в которой жил мужчина 1958 года рождения.

Источник: 13.mchs.gov.ru