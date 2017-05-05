В Ардатовском районе незаконно утилизировали лампы с ртутью

В Ардатовском районе после вмешательства прокуратуры была решена проблема с утилизацией опасных отходов. Оказалось, что в администрациях сельских поселений, а также на предприятиях и учреждениях района не соблюдались правила утилизации ламп, которые содержат ртуть. Отработанные источники света выбрасывались вместе с бытовым мусором, что категорически запрещено.

По результатам прокурорской проверки главе района внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Ход мероприятий контролируется районной прокуратурой.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила саранские техникумы, колледжи и училища, и выявила ряд нарушений. К примеру, в политехническом техникуме в нужное время не выполнен косметический ремонт пищеблока, примерное двухнедельное меню не разработано совершенно, суточные пробы не отбираются, столовая не обеспечена необходимым количеством посуды.

Источник: prokrm.ru