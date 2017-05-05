На базе Саранского духовного училища создана семинария

В Саранске приняли решение о создании семинарии на базе Саранского духовного училища. Вердикт был вынесен на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Ректором семинарии сроком на пять лет назначен митрополит Зиновий.

Как сообщалось ранее, в Саранске стартовал III Республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участие в соревновании приняли 46 представителей старшего поколения из разных уголков Мордовии.

Все участники чемпионата окончили бесплатные курсы компьютерной грамотности. Нужно отметить, что за последние 5 лет подобное обучение в Мордовии прошло больше 3 тысяч пенсионеров и инвалидов.

Источник: izvmor.ru