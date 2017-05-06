В Саранске произошло массовое отравлени студентов из Индии

В Саранске зафиксировано массовое отравление иностранных граждан. В Республиканскую инфекционную больницу города были доставлены десять граждан Индии.

По неофициальным данным, иностранные студенты медицинского института могли отравиться в одном из кафе, которое находится на улице Б.Хмельницкого.

В настоящее время Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическую проверку.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла на мясокомбинате в Торбеевском районе Мордовии. Сотрудница предприятия погибла, сорвавшись в шахту лифта.

По версии следствия, в административном здании МПК эксплуатировался неисправный грузовой лифт. Заместитель технического директора предприятия знал об этом, но пользоваться лифтом сотрудникам не запретил и никаких мер по устранению неполадок не предпринял.

Источник: izvmor.ru