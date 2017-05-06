"Победа на всех одна!": в Саранске прошел большой театрализованный концерт

В честь приближающегося Дня Победы в Мордовской государственной филармонии 4 мая состоялся большой театрализованный концерт под названием "Победа на всех одна!". Мероприятие прошло при полном аншлаге.

В зале Республиканского дворца культуры собрались самые преданные поклонники артистов и коллективов республиканской филармонии. Зрители с большим наслаждением слушали песни о войне и патриотические композиции.

Как сообщалось ранее, в городском Дворце культуры Саранска накануне, 4 мая, в честь приближающегося дня Победы прошел бал ветеранов "Под звуки Победного вальса…". Мероприятие уже стало традиционным, так как проходило в 16-й раз. Праздник собрал представителей старшего поколения из разных микрорайонов Саранска и пригородов.

Источник: izvmor.ru