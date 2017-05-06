В больницах Мордовии выявлены ампулы с битым стеклом внутри

В Мордовии были обнаружены недоброкачественные растворы для инъекций. Как пишет Life, в регионе-13, а также в Вологодской области и Калининграде Росздравнадзор выявил бракованные препараты белорусского производства, в которых находятся мелкие частицы стекла и посторонние примеси.

В связи с этим Росздравнадзор отзывает недоброкачественные медпрепараты. Специалисты изымают подозрительные партии лекарств и уничтожают.

К счастью, пациенты не успели получить некачественные лекарства.

Как сообщалось ранее, в Саранске зафиксировано массовое отравление иностранных граждан. В Республиканскую инфекционную больницу города были доставлены десять граждан Индии.

Источник: Life