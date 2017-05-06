В Саранске практически дотла выгорел минивен "Форд"

На улице Гагарина в Саранске произошло возгорание дорогой иномарки. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, по неизвестной причине вспыхнул минивен "Форд Турнео".

Фотографии с места инцидента появились в соцсетях. Судя по ним, автомобиль получил очень серьезные повреждения и едва ли подлежит восстановлению.

В результате пожара обошлось без пострадавших. Причины возгорания уточняются.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 мая под Саранском произошел крупный пожар в жилом доме. Инцидент случился в Луховке на улице Клубная. Во время возгорания в доме находились 2 женщины. Они проснулись, когда здание уже было объято пламенем, и смогли выбраться сами.

Источник: 13.mchs.gov.ru