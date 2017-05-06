Жительницу Рузаевки избил муж во время вечера с алоголем

Жительница Рузаевки стала жертвой побоев со стороны своего гражданского супруга. О происшествии сообщили врачи местной больницы, к которым дама поступила с многочисленными переломами и ушибами.

Как пояснили в МВД Мордовии, 55-летнюю потерпевшую избил гражданский муж после совместного вечера. Парочка распивала алкогольные напитки и внезапно поссорилась. Когда словесные аргументы закончились, мужчина нанес своей даме несколько ударов кулаками по голове.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Им оказался ранее судимый 51-летний житель села Стрелецкое. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска понесет наказание за ложный донос на своего мужа.

Источник: 13.мвд.рф