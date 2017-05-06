Беспилотники помогут сотрудникам МЧС Мордовии выявлять пожары

МЧС Мордовии стало использовать беспилотники для контроля за пожарами. В пресс-службе ведомства пояснили, что в первые майские дни пожарным пришлось выезжать на тушение сухой травы и мусора более 250 раз. При этом огромное количество возгораний (какое именно – подсчитать невозможно) либо потухло само, либо потушили граждане.

Сотрудники МЧС круглосуточно патрулируют территории с целью выявления очагов возгораний и установления нарушителей правил особого противопожарного режима. Теперь людям будут помогать еще и беспилотники.

Напомним, в Мордовии с 28 апреля введен особый противопожарный режим.

Как сообщалось ранее, пожарный расчет ОАО "Птицефабрика "Атемарская" предотвратил лесной пожар, который мог обернуться тяжелыми последствиями. В охрану компании поступило сообщение о возгорании в районе старого стрельбища. На месте эксперты выявили, что полыхала высохшая трава вдоль лесного массива, площадь пожара составляла приблизительно 4 000 кв.м.

Источник: 13.mchs.gov.ru