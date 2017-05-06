В Мордовии возбуждено 28 дел за нарушение пожарной безопасности

С начала действия особого противопожарного режима в Мордовии, то есть, с 28 апреля, было возбуждено 28 административных дел за нарушение пожарной безопасности.

В пресс-службе ГУ МЧС по РМ сообщили, штрафы наложены на 21 человека и на 7 должностных лиц. Обычным гражданам за разведение костров придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тысяч.

Как сообщалось ранее, МЧС Мордовии стало использовать беспилотники для контроля за пожарами. Отметим, что в первые майские дни пожарным пришлось выезжать на тушение сухой травы и мусора более 250 раз. При этом огромное количество возгораний (какое именно – подсчитать невозможно) либо потухло само, либо потушили граждане.

Источник: 13.mchs.gov.ru