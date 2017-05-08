"Бессмертный полк" в Хабаровске поведет за собой уроженец Мордовии

Уроженец Мордовии Борис Кожевников 9 мая возглавит колонну "Бессмертного полка" в Хабаровске. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке родился в январе 1922 года. После работы в вагонном бюро осенью 1940 года поступил на службу в Красную армию.

За войну Кожевников награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", общественным орденом "Победа", имеет более 30 медалей, получил множественные награды.

В 2015 году Кожевников выбран почетным гражданином Хабаровска.

Как сообщалось ранее, в честь приближающегося Дня Победы в Мордовской государственной филармонии 4 мая состоялся большой театрализованный концерт под названием "Победа на всех одна!".

Источник: izvmor.ru