465 монументов Великой Отечественной войны в Мордовии будут охранять круглосуточно

В Мордовии намерены тщательно охранять монументы воинской славы в преддверии Дня Победы. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, на территории региона под круглосуточную охрану взяты 465 таких объектов.

Охранять монументы, посвященные Великой Отечественной войне, будут сотрудники органов внутренних дел, частных охранных организаций, УФСИН России по Мордовии, Росгвардии, а также представители казачества и администраций сельских поселений.

"Такие меры позволят предупредить факты вандализма и проявление неуважения к истории страны и подвигам солдат, отдавших жизни в годы войны", - подчеркнули в республиканском МВД.

Как сообщалось ранее, в честь приближающегося Дня Победы в Мордовской государственной филармонии 4 мая состоялся большой театрализованный концерт под названием "Победа на всех одна!".

Источник: 13.мвд.рф