Минздрав Мордовии официально подтвердил информацию об обнаружении стекла в ампулах

Первый заместитель министра здравоохранения Мордовии Елена Степанова прокомментировала информацию о том, что в одном из медучреждений республики были обнаружены ампулы с битым стеклом внутри.

По ее словам, клиническая больница №4 действительно закупила 16 упаковок сосудистого препарата, в которых в общей сложности находилось 160 ампул. Во время плановой проверки и экспертизы Росздравнадзора в одной из ампул было обнаружено запаянное стекло.

Препарат был изъят из больницы и утилизирован.

Как сообщалось ранее, в Саранске зафиксировано массовое отравление иностранных граждан. В Республиканскую инфекционную больницу города были доставлены десять граждан Индии.