В Атюрьевском районе в двух ДТП пострадали 3 человека

В Атюрьевском районе Мордовии произошло сразу 2 ДТП, в которых пострадали люди. Первый инцидент случился на 135 км автодороги М-5 "УРАЛ", сообщили в республиканском МЧС. На дороге не смогли разминуться и столкнулись "ВАЗ-21015" и "Шевроле". По предварительным данным, в результате столкновения пострадали 2 человека, однако характер их травм неизвестен.

Второе ДТП зафиксировано в самом Атюрьево. На улице Чапаева водитель "пятерки" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля.

По данным фактам проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске вечером 4 мая произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, на 2-м километре Лямбирского шоссе столкнулись "ВАЗ-2114", Kia Sportage и Renault Logan.

Источник: 13.mchs.gov.ru