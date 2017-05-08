Прокуратура Мордовии требует ликвидировать несанкционированные свалки в Торбеевском районе

Прокуратура Мордовии займется несанкционированными свалками в Торбеевском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, сотрудники ведомства выяснили, что в Торбеево, а также на территории Виндрейского, Салазгорьского, Дракинского, Жуковского сельских поселений надлежащим образом не организован сбор твердых коммунальных отходов. Из-за этого сплошь и рядом появляются горы мусора.

Выявив нарушения, прокуратура внесла представления главам сельских поселений и направила в районный суд исковые заявления с требованием ликвидировать несанкционированные свалки.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Мордовии обнаружили нарушения при закупке оснащения для киноконцертного зала на 16,8 млн рублей в Ардатовском районе.

Источник: prokrm.ru