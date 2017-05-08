"Великий волжский путь" доберется до Мордовии 29 мая

В Саранске 29 мая состоится гала-концерт "Великий волжский путь". Пройдет он в Мордовском музыкальном театре имени И.М. Яушева.

В программе гала-концерта запланированы выступления ведущих солистов оперы и балета из Чувашии, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Марий Эл и самой Мордовии. 2 мая мастерство артистов уже оценила публика Йошкар-Олы. Также концерт поволжских музыкальных театральных звезд покажут в Ижевске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, в честь приближающегося Дня Победы в Мордовской государственной филармонии 4 мая состоялся большой театрализованный концерт под названием "Победа на всех одна!". Мероприятие прошло при полном аншлаге.

В зале Республиканского дворца культуры собрались самые преданные поклонники артистов и коллективов республиканской филармонии.

Источник: izvmor.ru