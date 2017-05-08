Борец из Мордовии завоевал "бронзу" всероссийского турнира

Юный борец Даниил Юсупов стал бронзовым призером всероссийского турнира по греко-римской борьбе во Владимире среди юношей до 16 лет.

Участниками состязаний, посвященных памяти Дмитрия Тимофеева, стали приблизительно пятьсот спортсменов.

Отметим, что турнир являлся непосредственным отбором на Первенство Европы (до 16 лет). Юсупов остановился в шаге от заветной цели. Даниил выступал в весовой категории до 42 килограмм, где он одержал 5 побед и уступил только лишь однажды, взяв в результате третье место.

Как сообщалось ранее, Елена Анюшина завоевала 2 золотые медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.

Источник: izvmor.ru