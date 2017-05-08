В Саранске "Калина" врезалась в столб: есть пострадавшие

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Пролетарской, где шофер на "Калине" врезался в световую опору, после столкновения с Hyundai.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в Атюрьевском районе Мордовии произошло сразу 2 ДТП, в которых пострадали люди. Первый инцидент случился на 135-м км автодороги М-5 "УРАЛ". На дороге не смогли разминуться и столкнулись "ВАЗ-21015" и "Шевроле".

Второе ДТП зафиксировано в самом Атюрьево. На улице Чапаева водитель "пятерки" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

Источник: izvmor.ru