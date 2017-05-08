19-летний мотоциклист разбился на трассе Саранск-Пенза

На границе с Мордовией погиб 19-летний мотоциклист.

Инцидент случился на магистрали Саранск-Пенза. По предварительным сведениям, шофер "Ирбиса" не совладал с управлением, съехал с проезжей части в кювет, уже после чего мотоцикл перевернулся.

От полученных травм молодой человек умер на месте несчастного случая. По данному прецеденту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Атюрьевском районе Мордовии произошло сразу 2 ДТП, в которых пострадали люди. Первый инцидент случился на 1350-м км автодороги М-5 "УРАЛ", второе ДТП зафиксировано в самом Атюрьево.

Источник: izvmor.ru