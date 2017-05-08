В Саранске ограничили движение

В центре Саранска ограничено движение.

Как сообщили в мэрии города, нельзя будет проехать и парковаться с 14:00 до 18:00 по ул. Советской и ул. Пролетарской до ул. Большевистской и по пр. Ленина на участке от ул. Коммунистической вплоть до ул. Советской.

Движение всех видов транспорта также будет временно ограничено с 14:00 до 18:00 по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской и ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Советской.

Как сообщалось ранее, в Саранске накануне Дня Победы спели "Фронтовые песни".

Источник: izvmor.ru