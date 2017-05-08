Тройное ДТП в Саранске: водитель иномарки протаранил два авто

В Саранске произошло ДТП.

Сообщается, что минувшей ночью на пересечении ул. Войнова и ул. Коваленко шофер на "БМВ" не рассчитал дистанцию и врезался в стоящие на светофоре "Гранту" и "Киа".

Согласно предварительным данным, предполагаемый виновник исчез с места аварии. Потерпевших нет.

Как сообщалось ранее, в Атюрьевском районе Мордовии произошло сразу 2 ДТП, в которых пострадали люди. Первый инцидент случился на 135-м км автодороги М-5 "УРАЛ". На дороге не смогли разминуться и столкнулись "ВАЗ-21015" и "Шевроле".

Второе ДТП зафиксировано в самом Атюрьево. На улице Чапаева водитель "пятерки" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

Источник: izvmor.ru