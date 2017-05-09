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В Мордовии "Фольксваген" врезался в трактор: погибли два человека

В Мордовии "Фольксваген" врезался в трактор: погибли два человека

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на магистрали Комсомольск – Атяшево, где шофер на "Фольксвагене" протаранил трактор.

Вследствие столкновения погибли пассажиры иномарки девушка 1994 г.р. и молодой человек 1996 г.р., виновник ДТП был госпитализирован.

На данный момент проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло тройное ДТП. На пересечении улиц Войнова и Коваленко водитель "БМВ" не рассчитал дистанцию и врезался в стоящие на светофоре "Гранту" и "Киа". Предполагаемый виновник ДТП исчез с места аварии. Потерпевших нет.


Источник: izvmor.ru