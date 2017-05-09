Мордовских ветеранов повезли на парад

Автобусы Комплексного центра социального обслуживания населения с ветеранами Великой Отечественной войны начинают выдвигаться из районов города на площадь Победы.

Сообщается, что общественные сотрудники сопровождают фронтовиков на митинг-реквием. Уже после торжественных мероприятий 9 мая ветеранов организованно развезут по регионам Саранска.

Как сообщалось ранее, сегодня, 9 мая, саранский киноцентр "Россия" предоставит ветеранам, ковавшим победу на фронте и в тылу, возможность бесплатно посмотреть на большом экране новейший фильм российских кинематографистов "Время первых".

Источник: izvmor.ru