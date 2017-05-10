Грандиозный салют увенчал День Победы в Саранске

Празднование Дня Победы в Саранске завершилось грандиозным салютом. Яркие залпы на Советской площади города встречали тысячи людей, которых не спугнули даже дождь и ощутимое похолодание.

Под звуки песни военных лет небо озарилось тысячами огней. Финал Дня Победы оказался достоин главных его героев - ветеранов. Радость с ними разделили обычные граждане, которые помнят и чтят подвиг своих предков.

Как сообщалось ранее, в День Победы в Саранске состоялась акция "Бессмертный полк". Мероприятие прошло в столице Мордовии уже в третий раз.

С каждым годом акция становится все популярнее. В 2017 году по главным городским улицам Саранска прошли 25 тысяч человек. Вместе с горожанами с портретом отца в руках в рядах "Бессмертного полка" шел врио главы Мордовии Владимир Волков.

Источник: izvmor.ru