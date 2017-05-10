Саранские пожарные спасли "Приору"

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на улица Лесная, где на автостоянке около одного из зданий загорелась "Приора".

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, не дав огню уничтожить авто.

Вследствие пожара испорчена задняя часть авто. Согласно сведениям у автомобиля загорелось заднее колесо, уже после чего огонь перешел на кузов.

Пострадавшие отсутствуют.

Как сообщалось ранее, в Луховке произошел крупный пожар в жилом доме на улице Клубная. Во время возгорания в доме находились 2 женщины. Они проснулись, когда здание уже было объято пламенем, и смогли выбраться сами.

Источник: izvmor.ru