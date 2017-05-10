В праздничном параде приняли участие 43 000 жителей Мордовии

Согласно официальным сведениям МВД по РМ 9 мая в Саранске в утренних мероприятиях — праздничном параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, шествии и церемонии возложения цветов на Мемориальном кладбище приняли участие 17 000 человек.

Всего в утренних мероприятиях, посвященных Празднику Победы, в Мордовии приняли участие 43 000 человек.

Как сообщалось ранее, в День Победы в Саранске состоялась акция "Бессмертный полк". Мероприятие прошло в столице Мордовии уже в третий раз.

С каждым годом акция становится все популярнее. В 2017 году по главным городским улицам Саранска прошли 25 тысяч человек. Помехой не стал даже весьма сильный дождь, который обрушился на город в праздничный день.

Источник: izvmor.ru