В Саранске 44-летняя женщина неудачно прикурила от газовой конфорки

Уроженка Саранска пострадала из-за неосмотрительного обращения с огнем.

Сообщается, что 44-летняя женщина решила прикурить от газовой конфорки, вследствие чего у нее вспыхнули волосы. Огонь перешел на футболку. Женщина сумела сбить пламя, уже после чего вызвала скорую помощь.

С ожогами 20% тела I-II-III степени потерпевшая была госпитализирована в ожоговый центр 4-й городской больницы.

Как сообщалось ранее, в Луховке произошел крупный пожар в жилом доме на улице Клубная. Во время возгорания в доме находились 2 женщины. Они проснулись, когда здание уже было объято пламенем, и смогли выбраться сами.

Источник: izvmor.ru