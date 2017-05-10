Майские праздники не давали скучать мордовским пожарным

На территории республики продолжает гореть сухая трава и мусор.

Сообщается, что за праздничные выходные на подобные пожары работники МЧС выезжали 102 раза: 31 раз 6 мая; 36 раз 7 мая; 26 раз 8 мая и 9 раз 9 мая.

В ведомстве заявили, что каждый выезд – это израсходованный бензин и выработанный ресурс техники. Помимо этого, пока спасатели борются с огнем в одном месте, их помощь может понадобиться в ином, там, где необходимо будет спасать людей и имущество.

Как сообщалось ранее, в Луховке произошел крупный пожар в жилом доме на улице Клубная. Во время возгорания в доме находились 2 женщины. Они проснулись, когда здание уже было объято пламенем, и смогли выбраться сами.

Источник: izvmor.ru