180 сельских семей Мордовии получили средства на улучшение жилищных условий

В 2017 году уже 180 семей Мордовии получили господдержку на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В этом году в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в эксплуатацию уже введено 7 тысяч квадратных метров жилья. По итогам года ожидается ввод не менее 15 тысяч квадратных метров жилья.

Активно ведется строительство инженерных коммуникаций. На 1 мая уже введено в эксплуатацию 915 метров газораспределительных сетей и более 7 км локальных водопроводов.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков совершил рабочую поездку в Атяшевский район. Там он осмотрел ход посевных работ на полях сельскохозяйственных предприятий "Сабанчеевское" и "Агро-Атяшево".

Источник: agro.e-mordovia.ru