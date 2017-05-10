"Мордовия-2003" стала победителем футбольного "Кубка Симбирска"

Юные футболисты "Мордовии-2003" стали победителями межрегионального турнира "Кубок Симбирска". Соревнование было посвящено памяти детского тренера Михаила Фурсенко.

Как сообщает Центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия", за победу боролись команды из Ульяновска, Саранска, Самары, Пензы и Сызрани. Представители региона-113, возглавляемые Юрием Уткиным и Евгением Булановым, одержали досрочную победу, не оставив шансов конкурентам.

Лучшим вратарем турнира был признан Денис Кахутин, лучшим защитником стал Роман Садомский. Лучшим бомбардиром стал Владислав Поляков, поразивший ворота соперников 4 раза.

Как сообщалось ранее, юный борец Даниил Юсупов стал бронзовым призером всероссийского турнира по греко-римской борьбе во Владимире среди юношей до 16 лет.