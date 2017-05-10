На трассе Саранск - Рузаевка дерево упало на проезжавший ВАЗ

На трассе Саранск – Рузаевка дерево придавило автомобиль прямо на ходу. По словам очевидцев, дерево не выдержало сильных порывов ветра, сломалось и рухнуло прямо на проезжавший "ВАЗ-2114".

Согласно имеющимся данным, в результате ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Однако на ремонт автомобиля владельцу придется серьезно раскошелиться. Судя по фотографиям с места происшествия, у ВАЗа сильно помялся капот и треснуло лобовое стекло.

Как сообщалось ранее, на магистрали Комсомольск – Атяшево шофер на "Фольксвагене" протаранил трактор. Вследствие столкновения погибли пассажиры иномарки: девушка 1994 г.р. и молодой человек 1996 г.р.

Источник: izvmor.ru