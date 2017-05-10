На проспекте 50 лет Октября в Саранске "Форд" врезался в автобус

Около кинотеатра "Россия" в Саранске сегодня, 10 мая, произошло ДТП с участием "Форда Фокус" и автобуса ПАЗ.

Сообщение о происшествии на проспекте 50 лет Октября появилось в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Местные жители отмечают, что у автобуса перед ДТП был немалый тормозной путь, что видно на фотографиях.

Подробности аварии на данный момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Саранске на пересечении улицы Севастопольская и проспекта 70 лет Октября произошло столкновение двух иномарок. По словам очевидцев, в ДТП на Химмаше попали "Ниссан" и "Хонда".