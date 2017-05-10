Мордовский заповедник привели в порядок работники прокуратуры

Сотрудники прокуратуры Темниковского района приняли участие в субботнике в Мордовском заповеднике. Его традиционно привели в порядок к новому туристическому сезону, который стартует в мае.

Вместе с сотрудниками заповедника подопечные прокуратуры убрали территорию у въезда в поселок Пушта, а также на тропе "Знакомьтесь: Мордовский заповедник!".

Субботник завершился чаепитием в самоварной визит-центра.

Как сообщалось ранее, в канун праздника Победы в Мордовском заповеднике им. Смидовича, расположенного на территории Темниковского района, миновала встреча местных подростков и ветеранов, организованная в рамках социального проекта "ЗаповеДные ДеДы".

Источник: izvmor.ru