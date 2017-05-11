В Мордовии столкнулись "Киа" и "двенадцатая": нетрезвый водитель ВАЗа получил перелом руки

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Торбеевском районе, где автоледи на "Киа" при выезде на главную протаранила "двенадцатую", после чего ВАЗ вылетел в кювет.

Вследствие ДТП нетрезвый и лишенный прав водитель ВАЗа получил перелом руки. Мужчине грозит уголовное преследование за повторную езду в пьяном виде.

Как сообщалось ранее, в Саранске на пересечении улицы Севастопольская и проспекта 70 лет Октября произошло столкновение двух иномарок. По словам очевидцев, в ДТП на Химмаше попали "Ниссан" и "Хонда".

Источник: izvmor.ru