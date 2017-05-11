В Мордовии сбили пешехода

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 1-м километре трассы Зубова-Поляна – Ширингуши, где шофер на вазовской "семерке" совершил наезд на 59-летнего пешехода, шедшего по краю проезжей части.

В результате столкновения пешеход получил черепно-мозговую травму и множественные переломы. На данный момент пострадавший находится в больнице. О его состоянии не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Саранске на пересечении улицы Севастопольская и проспекта 70 лет Октября произошло столкновение двух иномарок. По словам очевидцев, в ДТП на Химмаше попали "Ниссан" и "Хонда".

Источник: izvmor.ru