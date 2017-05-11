Житель Мордовии перевозил преступника из Ленинградской области

В Подмосковье на Ленинградском шоссе для проверки документов был остановлен автомобиль под управлением 39-летнего жителя нашей республики.

Сообщается, что в качестве пассажира в данном авто ехал 27-летний уроженец Ленинградской области. Как обнаружилось, мужчина находится в федеральном розыске за правонарушение, совершенное в Узбекистане.

Как сообщалось ранее, житель Атяшево Денис Балыков узнал свой приговор за смертельное избиение пенсионерки, произошедшее 5 января в кабине лифта подъезда дома № 30 по пр. 50 лет Октября в Саранске. По решению суда злоумышленник проведет в колонии строгого режима ближайшие 10 лет.

Источник: izvmor.ru