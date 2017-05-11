В центре Саранска запретили парковаться

До 14 мая в центре Саранска будет исключена парковка транспортных средств.

Сообщается, что запрет связан с ремонтом дорожного полотна по улице Ботевградской. Из-за дорожных работ запрещено парковаться на участке от улицы Полежаева вплоть до улицы Васенко.

Отметим, что запрет касается всех видов транспорта.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Темниковского района приняли участие в субботнике в Мордовском заповеднике. Его традиционно привели в порядок к новому туристическому сезону, который стартует в мае.

Вместе с сотрудниками заповедника подопечные прокуратуры убрали территорию у въезда в поселок Пушта, а также на тропе "Знакомьтесь: Мордовский заповедник!".

Источник: izvmor.ru