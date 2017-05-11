Водитель на "Рено" сбил 19-летнюю студентку на переходе в Саранске

19-летняя жительница Саранска стала жертвой наезда автомобиля в тот момент, когда переходила дорогу по "зебре". Инцидент случился на пешеходном переходе на улице Ульянова. На студентку наехал автомобиль "Рено Логан".

Как сообщили в ГИБДД по РМ, девушка получила многочисленные ушибы и была госпитализирована. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Водитель трезв.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Пролетарском районе Саранска произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей. На улице Победы столкнулись 3 легковых автомобиля.

Виновником аварии стал водитель ВАЗа, ранее лишенный прав.

Источник: gibdd.ru/r/13