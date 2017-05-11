В центре Саранска BMW протаранил "Волгу" под управлением водителя станции "скорой помощи"

На улице Советской в Саранске накануне, 10 мая, водитель BMW 520 протаранил "Волгу".

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, водитель иномарки не пропустил отечественный автомобиль при выезде с второстепенной дороги. За рулем "Волги" находился водитель станции скорой медицинской помощи. Мужчина получил перелом ребер и ушиб грудной клетки. Ему назначено амбулаторное лечение.

Водители были трезвы.

Как сообщалось ранее, 19-летняя жительница Саранска стала жертвой наезда автомобиля в тот момент, когда переходила дорогу по "зебре". Инцидент случился на пешеходном переходе на улице Ульянова. На студентку наехал автомобиль "Рено Логан".

Источник: gibdd.ru/r/13